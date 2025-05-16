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Бронювання від мобілізації на підприємствах: чи будуть зміни

Україна, П'ятниця 16 травня 2025 13:35
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Бронювання від мобілізації на підприємствах: чи будуть зміни Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вважає, що критерії бронювання від мобілізації нараз задовольняють і військових, і економіку.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на годину запитань до уряду у Верховній Раді.

"Що стосується бронювання в цілому по наших галузях, то в нас це не відрізняється абсолютно нічим від інших. В нас це від 50 до 75%, не дивлячись на те, що в нас є такі величезні підприємства, як "Укрзалізниця" і так далі", - сказав він.

За його совами, уряд найближчим часом не планує суттєвих змін в критеріях і підходах до бронювання.

"Вони дуже чітко виписані, цифровізовані, фактично є надзвичайно прозорими, чіткими, зрозумілими. Спільно з військовими ми дуже чітко зараз відслідковуємо, як відбувається бронювання, хто бронюється, в яких галузях", - заявив Шмигаль.

Він повідомив, що для критичних підприємств критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу є відповідний підхід спільно з Міністерством оборони, з Генштабом.

"Для підприємств, які знаходяться в економіці, сплачують податки, тримають рівень середньої заробітної плати вище від середнього в галузі, — відповідно, кожна людина, яка отримує прозору, білу, офіційну заробітну плату, має право бути заброньованою в таких підприємствах, які віднесені до критичних в час воєнного стану", - додав він

На його думку, в принципі, ці критерії задовольняють і військових, і економіку.

"Ми суттєвого перегляду найближчим часом не плануємо", - констатував Шмигаль.

Бронювання від мобілізації

Станом на початок 2025 року бронювання отримали до 950 тисяч українців, тобто приблизно чисельність українського війська.

Забронювати можуть працівників критичних підприємств у разі зарплати на рівні 20 тисяч гривень.

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