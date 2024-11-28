Для броні від мобілізації бізнес має оновити свій статус до кінця зими

Усі підприємства мають підтвердити свій статус критичності згідно з новими критеріями до 28 лютого 2025 року. Це дасть можливість здійснювати нові бронювання військовозобов’язаних.

Про це заявив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську бізнес асоціацію ( ЄБА ).

За його словами, протягом цього часу чинні бронювання та чинний статус критичності буде зберігатись, водночас нових співробітників компанії зможуть забронювати тільки після перепідтвердження статусу.

Надалі усі бронювання співробітників критичними підприємствами здійснюватимуться через портал Дія. Для цього потрібно заново отримати статус критичності за новими критеріями та подати документи через ОВА, Міністерства або профільні ЦОВ, повідомив чиновник.

Як зазначили в ЄБА, щоб отримати статус критичності, підприємство має відповідати принаймні трьом критеріям, два з яких є обов’язковими для всіх.

Два обов’язкові критерії - це відсутність податкової заборгованості та середня заробітна плата по підприємству не менше ніж 20 тис. гривень та така ж заробітна плата працівника, що бронюється, за останній звітній період (наразі це квартал, водночас після набрання чинності змін до податкового законодавства це може бути місяць).

Третій критерій має бути одним з загальних, регіональних або галузевих критеріїв, які протягом 10 днів з моменту прийняття постанови мають бути розроблені профільними Міністерствами або ОВА. Водночас галузеві та регіональні критерії мають бути погоджені з Міноборони та Мінекономіки.

Відсутність заборгованості у підприємства може бути підтверджене довідкою з Державної податкової служби. Актуальність статусу критичності буде автоматично перевірятися системою щомісяця завдяки обміну даними з Пенсійним фондом та Державною податковою службою, розповіли в асоціації.

Квоти на бронювання

Можливість бронювати 100% працівників наразі передбачена для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів. Інші компанії мають квоту 50%. Компанії-нерезиденти подаватимуть списки на Мінекономіки, і бронювання відбуватиметься через Міністерство, а не через Дію.

Базою обліку є всі військовозобов’язані працівники підприємства. До загальної кількості військовозобов’язаних на підприємстві не включаються військовозобов’язані, які мають відстрочку, наприклад у зв’язку з доглядом за людиною з інвалідністю або багатодітні сім’ї.

Також до бази не враховуватимуться працівники, що працюють за сумісництвом та заброньовані на іншому підприємстві. Працівники, які працюють на підприємстві менше трьох місяців, наразі теж не можуть бути заброньовані, після набрання чинності податкових змін цей термін скоротиться до місяця.

Зняти бронювання з працівників буде можливим, втім без особливих підстав (наприклад, звільнення) це можна буде зробити не частіше одного разу на місяць, повідомили в ЄБА.