Общество Образование Деньги Изменения

Бронь украинцев с розыском ТЦК будет доступна не для всех критических предприятий, - нардеп

Фото: Федор Вениславский, нардеп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Не все критические предприятия смогут бронировать мужчин, которых разыскивает ТЦК. Речь идет лишь об одной категории компаний.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Вениславский рассказал о законопроекте, который позволяет критическим предприятиям бронировать мужчин, находящихся в розыске ТЦК. Рада уже приняла документ в первом чтении.

"Этот законопроект касается предприятий, признанных критическими в сфере обороны. То есть, это не для всех критических предприятий. Речь идет об оборонно-промышленном комплексе", - отметил нардеп. 

Он пояснил, что военнообязанные без военно-учетного документа, с неактуальными данными или в розыске ТЦК смогут получить бронь на срок до 45 дней. За это время они обязаны привести документы в порядок.

По словам Вениславского, это нужно, чтобы не отправлять на фронт ценных специалистов, которые приносят большую пользу оборонным предприятиям и экономике.

Нардеп добавил, что уже были случаи, когда важный сотрудник приходил в ТЦК за бронью и обновлением данных, но получал боевую повестку. На следующий день его отправляли на полигон, откуда вернуть человека было невозможно. В результате предприятие вынуждено приостанавливать или задерживать выпуск продукции. 

Новый законопроект о бронировании

Напомним, во время голосования за законопроект №13335, который предлагает разрешить бронирование мужчин, находящихся в розыске ТЦК, документ поддержали 283 депутата.

Когда именно его рассмотрят во втором чтении - пока неизвестно.

Стоит заметить, что против законопроекта выступило Министерство обороны.

