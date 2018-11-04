Мей домовилася з ЄС про збереження членства Британії в Митному союзі, - Times

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

За даними джерел, переговори щодо Brexit перебувають на просунутішому етапі, ніж повідомлялося раніше

У результаті домовленості прем'єр-міністра Терези Мей про поступку з європейськими переговірниками з виходу Британії з Євросоюзу (Brexit) уся Велика Британія залишиться в Митному союзі ЄС. Про це повідомили високопоставлені джерела, передає РБК-Україна з посиланням на The Times.

Згідно з інформацією видання, в підсумковому документі про вихід Британії з Євросоюзу буде прописанf угода про збереження її членства в Митному союзі.

При цьому Лондон нібито залишає за собою право виходу з угоди.

Як повідомляє газета, Євросоюз погодився визнати за Британією право здійснювати контроль товарів на фабриках і в магазинах, а не на кордоні.

Співрозмовники видання також вважають, що можлива домовленість Мей про економічне партнерство з Брюсселем, яке б дало змогу Британії зберегти можливість відкритої торгівлі з Євросоюзом за моделлю співпраці ЄС із Канадою.

За даними газети, переговори щодо Brexit перебувають "на значно просунутішому етапі, ніж повідомлялося раніше".

Нагадаємо, в Європейському Союзі скептично сприймають ймовірність досягнення угоди з Великою Британією щодо Brexit протягом найближчих трьох тижнів.