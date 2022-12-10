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В Киеве предупредили об опасной непогоде, которая продержится до утра

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Суббота 10 декабря 2022 11:52
В Киеве предупредили об опасной непогоде, которая продержится до утра Фото: в Киеве предупредили об опасной непогоде, которая продержится до утра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве предупредили о непогоде со второй половины дня. Сильный туман удержится до утра 11 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского гидрометцентра.

"Во второй половине дня с содержанием до конца суток 10 декабря, ночью и утром 11 декабря туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности)", - пишет пресс-служба.

Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 10 декабря, с ночи в Украине ожидаются сильные дожди, снегопады, а утром - туман.

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