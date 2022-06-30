RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Лаврова образилися на жарти про Путіна та викликали посла Британії

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Британського посла Дебору Броннерт викликали до Міністерства закордонних справ Росії через висловлювання керівництва країни на адресу російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський МЗС.

"30 червня до МЗС Росії була викликана посол Великобританії в Москві Д. Броннерт. Їй був виражений рішучий протест у зв'язку з відверто хамськими висловлюваннями керівництва Великобританії щодо Росії, її лідера і офіційних представників органів влади, а також російського народу", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше британський прем'єр Борис Джонсон назвав російський ракетний удар по торговому центру в Кременчуці (Полтавська область) демонстрацією варварства Путіна.

А на саміті НАТО в Мадриді він назвав Путіна "прикладом токсичної маскулінності".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінБорис Джонсон