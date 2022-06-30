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У Лаврова обиделись шутки о Путине и вызвали посла Британии

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Британского посла Дебору Броннерт вызвали в Министерство иностранных дел России из-за высказываний руководства страны в адрес российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский МИД.

"30 июня в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Д. Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее британский премьер Борис Джонсон назвал российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге (Полтавская область) демонстрацией варварства Путина.

А на саммите НАТО в Мадриде он назвал Путина "примером токсичной маскулинности".

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Владимир ПутинБорис Джонсон