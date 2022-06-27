Джонсон про ракетний удар по Кременчуку: демонстрація глибини варварства Путіна
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відреагував на ракетний удар по ТЦ у Кременчуці Полтавської області. Він назвав таку атаку варварством з боку президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Цей жахливий напад ще раз показав глибину жорстокості та варварства, на яку опустився російський лідер. Наші думки знову звернені до родин невинних жертв в Україні", - заявив Джонсон.
За його словами, такі дії з боку РФ зміцнять рішучість Британії та інших країн G7 "допомагати Україні стільки, скільки знадобиться".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 27 червня, російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку, потрапивши до торговельного центру.
Також ми писали, що новий посол США в Україні Бріджіт Брінк відреагувала на атаку РФ по Кременчуку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.