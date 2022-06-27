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Джонсон про ракетний удар по Кременчуку: демонстрація глибини варварства Путіна

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Понеділок 27 червня 2022 20:24
Джонсон про ракетний удар по Кременчуку: демонстрація глибини варварства Путіна Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відреагував на ракетний удар по ТЦ у Кременчуці Полтавської області. Він назвав таку атаку варварством з боку президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Цей жахливий напад ще раз показав глибину жорстокості та варварства, на яку опустився російський лідер. Наші думки знову звернені до родин невинних жертв в Україні", - заявив Джонсон.

За його словами, такі дії з боку РФ зміцнять рішучість Британії та інших країн G7 "допомагати Україні стільки, скільки знадобиться".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 27 червня, російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку, потрапивши до торговельного центру.

Також ми писали, що новий посол США в Україні Бріджіт Брінк відреагувала на атаку РФ по Кременчуку.

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Володимир Путін Кременчук Полтавская область G7 ракетный удар Борис Джонсон Війна Росії проти України
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