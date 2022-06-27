Джонсон про ракетний удар по Кременчуку: демонстрація глибини варварства Путіна

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відреагував на ракетний удар по ТЦ у Кременчуці Полтавської області. Він назвав таку атаку варварством з боку президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Цей жахливий напад ще раз показав глибину жорстокості та варварства, на яку опустився російський лідер. Наші думки знову звернені до родин невинних жертв в Україні", - заявив Джонсон.

За його словами, такі дії з боку РФ зміцнять рішучість Британії та інших країн G7 "допомагати Україні стільки, скільки знадобиться".