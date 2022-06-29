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Путін не почав би війну проти України, якби був жінкою, - Джонсон

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Лондон, Середа 29 червня 2022 11:19
Путін не почав би війну проти України, якби був жінкою, - Джонсон Фото: британський прем'єр Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Путін, бувши жінкою, не розпочав би повномасштабної війни проти України. І насильство у тому вигляді, в якому він це зробив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Бориса Джонсона в інтерв'ю ZDF.

"Якби Путін був жінкою, я просто не думаю, що він почав би таку війну мачо. Якщо вам потрібен дуже хороший приклад токсичної мужності, у нас є це в його обличчі", - заявив Джонсон.

За його словами, щоб такого не відбувалося, потрібно, щоби більше жінок обіймали керівні посади.

У Кремлі відреагували

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков відреагував на заяву британського прем'єра в інтерв'ю "РІА Новини", сказавши, що нібито "Фрейд мріяв би про такий об'єкт для досліджень".

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський висловився про різні заяви щодо хвороби Путіна.

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