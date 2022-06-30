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У Лаврова образилися на жарти про Путіна та викликали посла Британії

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Москва, Четвер 30 червня 2022 19:56
У Лаврова образилися на жарти про Путіна та викликали посла Британії Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Британського посла Дебору Броннерт викликали до Міністерства закордонних справ Росії через висловлювання керівництва країни на адресу російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський МЗС.

"30 червня до МЗС Росії була викликана посол Великобританії в Москві Д. Броннерт. Їй був виражений рішучий протест у зв'язку з відверто хамськими висловлюваннями керівництва Великобританії щодо Росії, її лідера і офіційних представників органів влади, а також російського народу", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше британський прем'єр Борис Джонсон назвав російський ракетний удар по торговому центру в Кременчуці (Полтавська область) демонстрацією варварства Путіна.

А на саміті НАТО в Мадриді він назвав Путіна "прикладом токсичної маскулінності".

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