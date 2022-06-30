У Лаврова образилися на жарти про Путіна та викликали посла Британії
Британського посла Дебору Броннерт викликали до Міністерства закордонних справ Росії через висловлювання керівництва країни на адресу російського президента Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський МЗС.
"30 червня до МЗС Росії була викликана посол Великобританії в Москві Д. Броннерт. Їй був виражений рішучий протест у зв'язку з відверто хамськими висловлюваннями керівництва Великобританії щодо Росії, її лідера і офіційних представників органів влади, а також російського народу", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, раніше британський прем'єр Борис Джонсон назвав російський ракетний удар по торговому центру в Кременчуці (Полтавська область) демонстрацією варварства Путіна.
А на саміті НАТО в Мадриді він назвав Путіна "прикладом токсичної маскулінності".
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