ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Лаврова обиделись шутки о Путине и вызвали посла Британии

Новина українською →
Москва, Четверг 30 июня 2022 19:56
У Лаврова обиделись шутки о Путине и вызвали посла Британии Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Британского посла Дебору Броннерт вызвали в Министерство иностранных дел России из-за высказываний руководства страны в адрес российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский МИД.

"30 июня в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Д. Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее британский премьер Борис Джонсон назвал российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге (Полтавская область) демонстрацией варварства Путина.

А на саммите НАТО в Мадриде он назвал Путина "примером токсичной маскулинности".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Борис Джонсон
NEWS
Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского
Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского
DAILY
Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией