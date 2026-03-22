RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Британская подводная лодка с ракетами Tomahawk приблизилась к Ирану: СМИ узнали детали

09:42 22.03.2026 Вс
2 мин
Теперь британская армия имеет возможность нанести удар по Ирану в случае эскалации конфликта
aimg Ірина Глухова
Фото: британская подводная лодка прибыла в Аравийское море (Getty Images)

Атомная подводная лодка Королевского флота Великобритании с крылатыми ракетами Tomahawk, прибыла в Аравийское море.

По данным источников издания, подводная лодка HMS Anson вышла из порта в Перте 6 марта и уже заняла позицию в северной части Аравийского моря.

Как отметили собеседники, британская армия теперь имеет возможность нанести удар по Ирану в случае эскалации конфликта.

"Anson будет тихо прятаться. Премьер-министру и командующему морских операций сообщат, где она находится, и, конечно же, Службе подводных лодок, но ее местонахождение не будет широко известно", - рассказал источник.

Собеседник уточнил, что ВМС могут быстро установить субмарину на позиции, где она может оставаться неделями.

В то же время Министерство обороны Британии отказалось комментировать расположение HMS Anson, заявив, что не будет раскрывать детали текущих операций и развертываний.

По информации СМИ, HMS Anson каждые сутки поднимается ближе к поверхности для связи с командованием в штаб-квартире PJHQ в Нортвуде (Лондон). В случае решения об атаке приказ об открытии огня может предоставить руководитель совместных операций после одобрения премьер-министра.

Это происходит на фоне решения британского премьера Кира Стармера позволить США использовать британские базы для ударов по иранским объектам, в частности для защиты судоходства в районе Ормузского пролива.

Что известно о HMS Anson

Подводная лодка вооружена ракетами Tomahawk Block IV дальностью до 1000 миль и тяжелыми торпедами Spearfish.

Она рассчитана на экипаж из 98 человек и может автономно находиться в море до трех месяцев. Ядерный реактор субмарины не требует перезаправки в течение 25 лет.

Ранее премьер-министр Кир Стармер сообщил, что США обратились к Великобритании с просьбой разрешить использование своих военных баз для ударов по Ирану. Лондон, учитывая действия Тегерана, дал на это согласие.

В то же время на фоне обострения ситуации США срочно перебрасывают на Ближний Восток тысячи военных, причем часть подразделений направляют раньше запланированных сроков.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
ВеликобританияИран