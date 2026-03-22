Британская подводная лодка с ракетами Tomahawk приблизилась к Ирану: СМИ узнали детали

По данным источников издания, подводная лодка HMS Anson вышла из порта в Перте 6 марта и уже заняла позицию в северной части Аравийского моря.

Как отметили собеседники, британская армия теперь имеет возможность нанести удар по Ирану в случае эскалации конфликта.

"Anson будет тихо прятаться. Премьер-министру и командующему морских операций сообщат, где она находится, и, конечно же, Службе подводных лодок, но ее местонахождение не будет широко известно", - рассказал источник.

Собеседник уточнил, что ВМС могут быстро установить субмарину на позиции, где она может оставаться неделями.

В то же время Министерство обороны Британии отказалось комментировать расположение HMS Anson, заявив, что не будет раскрывать детали текущих операций и развертываний.

По информации СМИ, HMS Anson каждые сутки поднимается ближе к поверхности для связи с командованием в штаб-квартире PJHQ в Нортвуде (Лондон). В случае решения об атаке приказ об открытии огня может предоставить руководитель совместных операций после одобрения премьер-министра.

Это происходит на фоне решения британского премьера Кира Стармера позволить США использовать британские базы для ударов по иранским объектам, в частности для защиты судоходства в районе Ормузского пролива.

Что известно о HMS Anson

Подводная лодка вооружена ракетами Tomahawk Block IV дальностью до 1000 миль и тяжелыми торпедами Spearfish.

Она рассчитана на экипаж из 98 человек и может автономно находиться в море до трех месяцев. Ядерный реактор субмарины не требует перезаправки в течение 25 лет.