Британський міністр подала у відставку через Brexit

У Великій Британії міністр з питань праці та пенсій Ембер Радд заявила про вихід з Консервативної партії і відставку з Кабінету міністрів прем'єра Бориса Джонсона через незгоду з його позицією Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в Twitter.

Радд підкреслила, що не може стояти осторонь, коли "поміркованих консерваторів виганяють з партії".

"Я залишаюся прихильником цінностей єдиної нації, які колись привели мене в політику", - написала вона.

Радд також опублікувала офіційний лист до Бориса Джонсона, в якому зазначила, що більше не вірить, що основною метою нового прем'єр-міністра є Brexit з укладенням угоди.

Вона заявила, що не згодна з позицією нового уряду Джонсона, який виступає за вихід Великої Британії з Євросоюзу без операції.

Нагадаємо, Радд була серед тих, хто при прем'єр-міністрі Терезі Мей виступали з вимогою відкласти Brexit. Крім неї цього хотіли лорд-канцлер і міністр юстиції Девід Гек і міністр у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Ґреґ Кларк.