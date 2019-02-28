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Парламент Британії підтримав план Мей про затримку Brexit

Новини » Політика    28.02.2019 - 10:21
Парламент Британії підтримав план Мей про затримку Brexit
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Пропозицію Мей пітримали 502 депутати

Парламент Великої Британії підтримав пропозицію прем’єр-міністра Терези Мей про додатковий час на переговори з ЄС щодо Brexit. Про це повідомляє Associated Press.

Зокрема, зазначається, що пропозицію Мей пітримали 502 депутати. Відзначимо, що новий план Терези Мей може відкласти вихід Британії з блоку.

Додамо, що два представники Європейського союзу заявили, що блок підтримає відкладення строків виходу Британії з Євросоюзу. В Лондоні британський кабмін обговорював рішення відкласти Brexit. Brexit можуть відкласти на два місяці через загрозу демонстративних відставок окремих членів кабміну.

Зокрема, міністри Річард Харрінгтон, Клер Перрі та Марго Джеймс пообіцяли подати у відставку, якщо Мей не погодиться виключити варіант виходу з ЄС без угоди з переліку можливих варіантів.

До цього, з вимогою відкласти Brexit виступили міністр праці і у справах пенсій Ембер Радд, лорд-канцлер і міністр юстиції Девід Гок, міністр у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії Грег Кларк. Якщо найближчим часом не буде рішення по виходу Британії з ЄС, вони готові кинути виклик прем’єрці Терезі Мей і проголосувати за затримку Brexit.

Нагадаємо, члени Палати громад парламента Великобританії 14 лютого не підтримали пропозицію, яка закликала уряд країни домовитися з Брюсселем про перенесення строків Brexit. Проти поправки проголосували 315 членів парламенту, за - 93. Після цього Мей поїхала в Брюссель, аби зустрітися з Юнкером і обговорити Brexit.

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