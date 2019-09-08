Британский министр подала в отставку из-за Brexit

В Великобритании министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд заявила о выходе из Консервативной партии и отставке из Кабинета министров премьера Бориса Джонсона из-за несогласия с его позицией по Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в Twitter.

Радд подчеркнула, что не может стоять в стороне, когда "умеренных консерваторов изгоняют из партии".

"Я остаюсь приверженной ценностям единой нации, которые когда-то привели меня в политику", - написала она.

Радд также опубликовала официальное письмо к Борису Джонсону, в котором отметила, что больше не верит, что основной целью нового премьер-министра является Brexit c заключением соглашения.

Она заявила, что не согласна с позицией нового правительства Джонсона, который выступает за выход Великобритании из Евросоюза без сделки.

Напомним, Радд была среди тех, кто при премьер-министре Терезе Мэй выступали с требованием отложить Brexit. Кроме нее этого хотели лорд-канцлер и министр юстиции Дэвид Гок и министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк.