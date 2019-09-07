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Джонсон готовий порушити закон заради Brexit

Новини » В світі    07.09.2019 - 16:04
Джонсон готовий порушити закон заради Brexit
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Джонсон не підтримує перенесення Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон готовий порушити закон і не виконати рішення парламенту про перенесення Brexit. Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Повідомляється, що про це заявив Джонсон у листі до членів очолюваної ним правлячої Консервативної партії, яке він направив після прийняття парламентом рішення про перенесення Brexit з 31 жовтня на більш пізній термін.

"Вони тільки що прийняли закон, який змусить мене благати Брюссель продовжити термін реалізації Brexit. Цього я не зроблю ніколи", - повідомив Джонсон.

У разі відмови прийняти рішення парламенту проти прем'єр-міністра Британії можуть подати в суд.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в п'ятницю 6 вересня палата Лордів Великобританії схвалила законопроект про перенесення дати виходу зі складу ЄС з 31 жовтня на більш пізню. Британський парламент виступає проти нинішнього варіанту угоди з Брюсселем про вихід країни з ЄС, однак не підтримують і Brexit без операції.

Також повідомлялося, що лондонський суд дозволив Джонсону припинити роботу парламенту. Апеляцію щодо даного рішення Верховний суд Британії розгляне його у вівторок, 17 вересня.

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