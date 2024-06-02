Британской MI5 приказали сосредоточиться на борьбе со шпионами из РФ, Ирана и Китая, - СМИ

Так, британская контрразведка должна пристальнее противодействовать такой угрозе, по приоритетам не менее, чем борьба с террористами.

По данным британского издания, такое указание дали MI5 на фоне, в частности, войны РФ против Украины, роста числа действующих в Соединенном Королевстве китайских агентов и использования организованной преступности Ираном.

Несмотря на то, что внутренний и международный терроризм остается приоритетом для MI5, правительственные источники сообщили The Telegraph, что сейчас больше ресурсов направляется на контрразведывательные операции России, Китая и Ирана.

Министры попросили MI5 "переориентировать многие свои усилия на угрозу шпионажа, в том числе на государственную угрозу со стороны Китая, России и недавно также Ирана", рассказал британскому СМИ высокопоставленный источник в правительстве.

Кроме того, говорится в публикации, неуточненный собеседник издания рассказ, что поддержка Лондоном Киева в войне РФ против Украины привела к усилению активности шпионов.

Указывается, что количество агентов Китая, привлеченных в сборе разведданных в Британии, сейчас "не поддается" количественной оценке.