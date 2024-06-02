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Британській MI5 наказали зосередитися на боротьбі зі шпигунами з РФ, Ірану та Китаю, - ЗМІ

Ілюстративне фото: британська контррозвідка посилить боротьбу з російськими шпигунами (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Державне відомство контррозвідки Великої Британії, військова розвідка MI5 отримала наказ "переорієнтувати" свої зусилля на протидію та боротьбу зі шпигунами, які працюють на користь Росії, Ірану та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Так, британська контррозвідка має пильніше протидіяти такій загрозі, за пріоритетами не менше, ніж боротьба з терористами.

За даними британського видання, таку вказівку дали MI5 на тлі, зокрема, війни РФ проти України, зростання кількості китайських агентів, що діють у Сполученому Королівстві, і використання організованої злочинності Іраном.

Незважаючи на те, що внутрішній і міжнародний тероризм залишається пріоритетом для MI5, урядові джерела повідомили The Telegraph, що зараз більше ресурсів спрямовується на контррозвідувальні операції Росії, Китаю та Ірану.

Міністри попросили MI5 "переорієнтувати багато своїх зусиль на загрозу шпигунства, зокрема на державну загрозу з боку Китаю, Росії та нещодавно також Ірану", розповіло британському ЗМІ високопоставлене джерело в уряді.

Крім того, йдеться в публікації, неуточнений співрозмовник видання розповідь, що підтримка Лондоном Києва у війні РФ проти України призвела до посилення активності шпигунів.

Вказується, що кількість агентів Китаю, які є залученими у зборі розвідданих у Британії, зараз "не піддається" кількісній оцінці.

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