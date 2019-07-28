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Британський есмінець увійшов у Перську затоку

Новини » Надзвичайні події    28.07.2019 - 23:53
Британський есмінець увійшов у Перську затоку
Ілюстративне фото (pixabay.com/skeeze)

Військовий корабель Duncan працюватиме разом зі фрегатом HMS Montrose щонайменше до кінця серпня

До Перської затоки у неділю, 28 липня, увійшов есмінець Військово-морського флоту Великої Британії HMS Duncan, який разом із фрегатом HMS Montrose забезпечуватиме безпечний прохід суден під британським прапором через Ормузьку протоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Британії.

Згідно із заявою, HMS Duncan буде працювати разом із фрегатом HMS Montrose щонайменше до кінця серпня, поки той не завершить свою місію в регіоні.

"Свобода судноплавства в Ормузькій протоці життєво важлива не тільки для Великої Британії, а й для наших міжнародних партнерів і союзників. Торгові судна повинні мати можливість вільно подорожувати на законних підставах і безпечно торгувати в будь-якій точці світу", - заявив британський міністр оборони Бен Воллес.

Він також зазначив, що радий, що HMS Duncan продовжить роботу HMS Montrose, "допомагаючи гарантувати безпеку цього важливого маршруту".

Нагадаємо, раніше Британія заявила про намір посилити свою військову присутність у Перській затоці, додатково направивши туди міноносець Duncan.

Водночас Іран застеріг Британію від створення європейської місії для гарантування безпечного руху кораблів у Перській затоці, заявивши, що створення будь-якої такої місії європейськими країнами буде вважатися "ворожим сигналом" для Тегерана, що лише "посилить напруження" у регіоні Перської затоки.

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