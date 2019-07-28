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Британский эсминец вошел в Персидский залив

Новости » Происшествия    28.07.2019 - 23:53
Британский эсминец вошел в Персидский залив
Иллюстративное фото (pixabay.com/skeeze)

Военный корабль Duncan будет работать вместе с фрегатом HMS Montrose по меньшей мере до конца августа

В Персидский залив в воскресенье, 28 июля, вошел эсминец Военно-морского флота Великобритании HMS Duncan, который будет вместе с фрегатом HMS Montrose обеспечивать безопасный проход судов под британским флагом через Ормузский пролив. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Великобритании.

Согласно заявлению, HMS Duncan будет работать вместе с фрегатом HMS Montrose по меньшей мере до конца августа, пока тот не завершит свою миссию в регионе.

"Свобода судоходства в Ормузском проливе жизненно важна не только для Великобритании, но и для наших международных партнеров и союзников. Торговые суда должны иметь возможность свободно путешествовать на законных основаниях и безопасно торговать в любой точке мира", - заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

Он также отметил, что рад, что HMS Duncan продолжит работу HMS Montrose, "помогая обеспечивать безопасность этого важного маршрута".

Напомним, ранее Британия заявила о намерении усилить свое военное присутствие в Персидском заливе, дополнительно направив туда миноносец Duncan.

В то же время Иран предостерег Британию от создания европейской миссии для обеспечения безопасного движения кораблей в Персидском заливе, заявив, что создание любой подобной миссии европейскими странами будет считаться "враждебным сигналом" для Тегерана, что лишь "усилит напряжение" в регионе Персидского залива.

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Новости Украины ВеликобританияэсминецПерсидский залив
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