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Британські військові застерігали Іран від захоплення танкера

Новини » Політика    21.07.2019 - 18:10
Британські військові застерігали Іран від захоплення танкера
Фото: танкер Stena Impero (Associated Presss)

Іранські військові вимагали, щоб танкер змінив свій курс

Консалтингова компанія Dryad Global опублікувала аудіозаписи переговорів британських та іранських військових з нафтовим танкером Stena Impero, який був захоплений в Ормузській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, на оприлюднених аудіозаписах переговорів чутно як військові Корпусу вартових ісламської республіки (КВІР) вимагали від британського танкеру змінити курс на протилежний.

"Якщо ви будете підкорюватися, ви будете в безпеці", - заявляли іранські військові.

У свою чергу британський фрегат HMS Montrose, який слідував на захист танкеру, стверджував, що змінювати курс він не повинен, оскільки здійснював транзитний прохід міжнародними водами.

"Це британський військовий корабель F236. Я повторюю: оскільки ви здійснюєте транзитний прохід міжнародними водами, відповідно міжнародному праву ніхто не може вам заважати чи блокувати ваше судно", - наголошували британські війська.

Крім того, британський фрегат HMS Montrose закликав іранських військовим не заважати руху танкеру Stena Impero, однак патрульні КВІР відхилили заклик британців.

Нагадаємо, раніше посол Ірану в Британії Хамід Баідинежад заявив, що Тегеран готовий до будь-якого розвитку подій після затримання британського танкеру Stena Impero в Ормузській протоці. Крім того, Баідинежад закликав британський уряд не ускладнювати ситуацію.

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