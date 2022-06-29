Британські літаки можуть допомогти в експорті зерна з України, - Воллес

Британія може направити літаки для патрулювання маршрутів, якими просуватимуться судна з українським зерном.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.
За його словами, розвідувальні літаки Rivet Joint або P8 Poseidon могли б патрулювати райони Чорного моря. Це буде можливо у разі, якщо сторони конфлікту досягнуть домовленостей про вивезення українського зерна морем.
Він зазначив, що головна роль Британії у такій операції може полягати у “розвідці та спостереженні за безпекою”.
При цьому він зазначив, що ймовірність відправлення британських військових кораблів до Чорного моря не розглядається.
"Ми не збираємося посилати наші кораблі в Чорне море, тому що це означало б, що ми маємо попросити Туреччину зняти блокаду", - заявив міністр.
Зазначимо, що турецька влада заблокувала протоку Босфор для військових кораблів.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявляв, що ситуація з відновленням експорту зерна з України покращується та близька до розв'язки.
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