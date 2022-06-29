Британские самолеты могут помочь в экспорте зерна из Украины, - Уоллес

По его словам, разведывательные самолеты Rivet Joint или P8 Poseidon могли бы патрулировать районы Черного моря. Это будет возможно в случае, стороны конфликта достигнут договоренности о вывозе украинского зерна по морю.

Он отметил, что главная роль Британии в такой операции может состоять в "разведке и наблюдении за безопасностью".

При этом он отметил, что вероятность отправки британских военных кораблей в Черное море не рассматривается.

"Мы не собираемся посылать наши корабли в Черное море, так как это означало бы, что мы должны попросить Турцию снять блокаду", - заявил министр.

Отметим, что турецкие власти заблокировали пролив Босфор для военных кораблей.