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Британські винищувачі двічі перехопили військові літаки РФ

Новини » Надзвичайні події    09.08.2019 - 06:18
Британські винищувачі двічі перехопили військові літаки РФ
Фото: Typhoon (з відкритих джерел)

Бомбарировщики Ту-95 і винищувачі Су-27 наближалися до британського повітряного простору

Винищувачі Військово-повітряних сил Великої Британії у четвер, 8 серпня, двічі піднімалися в повітря для супроводу російських військових літаків. Про це повідомило британське Міністерство оборони, передає РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

У першому випадку винищувач Typhoon і багатоцільовий заправник Voyager вилетіли з шотландської бази Лоссімут для спостереження за двома російськими бомбардувальниками Ту-95, які наблизилися до британського повітряного простору.

Удруге для супроводу російського Ту-95 і двох винищувачів Су-27, які здійснювали політ поблизу Естонії, вилетіли дислоковані в Прибалтиці винищувачі Typhoon.

Зі слів міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, дії британської авіації необхідні для цілодобового гарантування безпеки Великої Британії.

Нагадаємо, у четвер, 8 серпня, військові винищувачі США перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 у міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски. При цьому літаки Російської Федерації залишалися в міжнародному повітряному просторі та не заходили до простору США або Канади.

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