Британські агентства REDD та Debtwire назвали злочином зрив Україною виплат за "зеленим" кредитом ЄС

Непропорційне погашення боргів перед "зеленими" інвесторами або неповна виплата за цільовими єврооблігаціями є порушенням закону та кримінальним злочином.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на висновки міжнародних аналітичних агентств Redd CEEMEA і Debtwire.

"Платежі повинні проводитися на пропорційній основі всім виробникам ВДЕ. Будь-які інші операції або дії, що не передбачені або порушують законодавчі положення з боку "Гарантованого покупця", а також посадових осіб Міністерства енергетики та Кабінету Міністрів України, які призведуть до неплатежу або непропорційної оплати, будуть порушенням закону та кримінальним злочином", - пише Debtwire.

Видання зазначає, що ситуація також є порушенням зобов'язань перед інвесторами в облігації, виробниками ВДЕ, а також умов Меморандуму (між урядом і виробниками).

"Це також є серйозною шкодою для української інвестиційної привабливості та довіри до державних емітентів облігацій. Втручання держави в діяльність державного "Гарпоку" та "Ощадбанку" демонструє, що ринкові механізми в Україні не працюють, і їх замінює непрозоре втручання та ручне регулювання", - зазначає Debtwire.

Водночас у REDD CEEMEA припускають, що відмова погашати заборгованість за вироблену енергію за "зеленим" тарифом лише перед одним виробником ДТЕК ВДЕ може бути викликана бажанням влади мати важелі впливу на власника компанії.

"Такий виборчий та ручний підхід можна розглядати лише як тиск на бізнес з боку держави, спроби здирництва та політичну корупцію", - резюмували в Debtwire.