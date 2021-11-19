Британские агентства REDD и Debtwire назвали преступлением срыв Украиной выплат по "зеленому" кредиту ЕС

Непропорциональное погашение долгов перед "зелеными" инвесторами или неполная выплата по целевым еврооблигациям является нарушением закона и уголовным преступлением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выводы международных аналитических агентств REDD CEEMEA и Debtwire.

"Платежи должны производиться на пропорциональной основе всем производителям ВИЭ. Любые другие операции или действия, не предусмотренные или нарушающие законодательные положения со стороны "Гарантированного покупателя", а также должностных лиц Министерства энергетики и Кабинета Министров Украины, которые приведут к неплатежу или непропорциональной оплате, будут являться нарушением закона и уголовным преступлением", - пишет Debtwire.

Издание отмечает, что сложившаяся ситуация является также нарушением обязательств перед инвесторами в облигации, производителями ВИЭ, а также условий Меморандума (между правительством и производителями).

"Это также является серьезным ущербом для украинской инвестиционной привлекательности и доверию к государственным эмитентам облигаций. Вмешательство государства в деятельность государственного "ГарПока" и "Ощадбанка" демонстрирует, что рыночные механизмы в Украине не работают, и их заменяет непрозрачное вмешательство и ручное регулирование", - указывает Debtwire.

В то же время в REDD CEEMEA допускают, что отказ погашать задолженность за произведенную энергию по "зеленому" тарифу только перед одним производителем "ДТЭК ВИЭ" может быть вызвана желанием властей иметь рычаги воздействия на владельца компании.

"Такой избирательный и ручной подход можно рассматривать только как давление на бизнес со стороны государства, попытки вымогательства и политическую коррупцию", - резюмировали в Debtwire.