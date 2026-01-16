RU

Британские морпехи готовятся к войне с Россией в ледяных горах Норвегии, - РоІітісо

Фото: британские военные готовятся к войне с Россией (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В лагере "Викинг" на севере Норвегии британские морские пехотинцы проходят экстремальные арктические тренировки. Это подготовка к возможному конфликту с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РоІітісо.

По данным издания, в Арктике британская Королевская морская пехота отрабатывает навыки выживания и боевых действий в экстремальных условиях.

Военные разбивают лагеря на морозе ниже - 20 градусов, прыгают в ледяную воду и выполняют физические испытания. 

Лагерь "Викинг" в Скьольде, открытый в 2023 году, сейчас рассчитан на 1500 военных, а уже в следующем году планируется увеличение до 2000.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер отметила, что Великобритания удваивает присутствие своих морских пехотинцев в Норвегии в течение трех лет.

Учения отражают сценарии коллективной обороны НАТО по статье 5, готовя войска к возможному конфликту, который может быстро перерасти из низкой напряженности в эпицентр угрозы из-за ядерного потенциала России и размещения подводных лодок.

Кроме того, военные учения демонстрируют солидарность европейских союзников, ведь арктическая безопасность влияет на трансатлантическую стабильность.

Тренировки сочетаются с политическим сигналом США и Трампу, что Европа сохраняет контроль и готовность реагировать на угрозы в регионе.

Миссия "Арктический страж" в Арктике

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс Купер и глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде публично одобрили идеи миссии НАТО "Арктический страж".

Она должна усилить военное сотрудничество союзников и противодействовать растущим российским угрозам в Арктике, одновременно демонстрируя США, в частности Дональду Трампу, серьезность европейского присутствия в регионе.

Сейчас параметры миссии остаются неопределенными. Речь идет в частности о численности контингента, формат участия союзников и то, будет ли предусматривать миссия наземное, морское или воздушное развертывание сил.

По предварительным оценкам, инициатива может включать расширение военных учений в Гренландии, подобных тем, что уже проводятся в северной Норвегии.

Отдельное внимание могут уделить контролю судоходных маршрутов в регионе.

Причиной такого шага является рост активности так называемого теневого флота, который перевозит санкционированную российскую нефть, а также вероятные случаи саботажа подводных кабелей связи в Северной Европе.

 

НАТО мобилизуется

Напомним, что в НАТО начинаются масштабные учения Steadfast Dart-2026, основная цель которых - отработать переброску и развертывание Сил быстрого реагирования Альянса. Основные действия будут проходить в Германии, Турции, Италии и Испании.

С января по март 2026 года в четырех европейских странах состоятся ежегодные учения, в которых примут участие около 10 тысяч солдат из Италии, Греции, Германии, Чехии, Испании, Литвы, Болгарии и Турции, при дополнительной поддержке Франции, Бельгии и Великобритании.

Тем временем Великобритания и Норвегия готовятся подписать оборонное соглашение о создании совместного военно-морского флота для отслеживания российских подводных лодок в Северной Атлантике.

Также мы писали, что премьер-министр Великобритании Сэр Кир Стармер рассматривает возможность развертывания британских войск в Гренландии на фоне обострения риторики со стороны Дональда Трампа, который заявлял о намерении контролировать эту территорию.

Речь идет о потенциальном развертывании солдат, кораблей и самолетов Великобритании для возможной миссии НАТО в регионе.

