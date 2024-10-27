Британские инструкторы учат украинских новобранцев стрельбе, - Генштаб

В Великобритании украинских новобранцев под руководством британских инструкторов обучают основам огневой подготовки. Тренировки проходят в рамках многонациональной операции ИНТЕРФЛЕКС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В частности, на одном из занятий военнослужащие отработали ведение огня со всех положений, тактику передвижения и ведение огня на разных расстояниях, а также проходили тест на точную стрельбу.

В Генштабе отметили, что в условиях современных боевых действий, огневая подготовка является важной для украинских военных. Она позволяет воинам ВСУ готовиться к любым вызовам на поле боя, повышает их эффективность и шансы на успех.

"Отработка стрельбы из разных положений и на разных расстояниях помогает новобранцам адаптироваться к разным боевым ситуациям, быстро реагировать на изменения обстановки и сохранять точность огня и максимальную эффективность поражения целей", - говорится в сообщении.

Кроме того, важна и работа в парах, которая позволяет военным лучше координировать свои действия, поддерживать друг друга и более эффективно выполнять боевые задания.

"Искренне спасибо британским инструкторам за их профессиональную подготовку и поддержку! Ваша помощь неоценима в повышении боевой готовности наших военных. Вместе к победе", - резюмировали в Генштабе.