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Британские инструкторы учат украинских новобранцев стрельбе, - Генштаб

Воскресенье 27 октября 2024 05:18
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Британские инструкторы учат украинских новобранцев стрельбе, - Генштаб Фото: украинских военных обучают стрельбе (скриншот)
Автор: Эдуард Ткач

В Великобритании украинских новобранцев под руководством британских инструкторов обучают основам огневой подготовки. Тренировки проходят в рамках многонациональной операции ИНТЕРФЛЕКС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В частности, на одном из занятий военнослужащие отработали ведение огня со всех положений, тактику передвижения и ведение огня на разных расстояниях, а также проходили тест на точную стрельбу.

В Генштабе отметили, что в условиях современных боевых действий, огневая подготовка является важной для украинских военных. Она позволяет воинам ВСУ готовиться к любым вызовам на поле боя, повышает их эффективность и шансы на успех.

"Отработка стрельбы из разных положений и на разных расстояниях помогает новобранцам адаптироваться к разным боевым ситуациям, быстро реагировать на изменения обстановки и сохранять точность огня и максимальную эффективность поражения целей", - говорится в сообщении.

Кроме того, важна и работа в парах, которая позволяет военным лучше координировать свои действия, поддерживать друг друга и более эффективно выполнять боевые задания.

"Искренне спасибо британским инструкторам за их профессиональную подготовку и поддержку! Ваша помощь неоценима в повышении боевой готовности наших военных. Вместе к победе", - резюмировали в Генштабе.

Напомним, около двух месяцев назад стало известно, что британские инструкторы обучают украинских военнослужащих преодолевать полосы препятствий. В частности, военные тренировали силу и выносливость.

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Вооруженные силы Украины Великобритания Генштаб ВСУ
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