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Британські інструктори навчають українських новобранців стрільбі, - Генштаб

Неділя 27 жовтня 2024 05:18
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Британські інструктори навчають українських новобранців стрільбі, - Генштаб Фото: українських військових навчають стрільбі (скриншот)
Автор: Едуард Ткач

У Великій Британії українських новобранців під керівництвом британських інструкторів навчають основам вогневої підготовки. Тренування відбуваються в межах багатонаціональної операції ІНТЕРФЛЕКС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема, на одному із занять військовослужбовці відпрацювали ведення вогню з усіх положень, тактику пересування та ведення вогню на різних відстанях, а також проходили тест на влучну стрільбу.

У Генштабі зазначили, що в умовах сучасних бойових дій, вогнева підготовка є важливою для українських військових. Вона дозволяє воїнам ЗСУ бути готовими до будь-яких викликів на полі бою, підвищує їхню ефективність та шанси на успіх.

"Відпрацювання стрільби з різних положень і на різних відстанях допомагає новобранцям адаптуватися до різних бойових ситуацій, швидко реагувати на зміни обстановки та зберігати точність вогню й максимальну ефективність ураження цілей", - йдеться у повідомленні.

Крім того, важливою є і робота в парах, яка дозволяє військовим краще координувати свої дії, підтримувати одного одного та більш ефективно виконувати бойові завдання.

"Щиро дякуємо британським інструкторам за їхню професійну підготовку та підтримку! Ваша допомога є неоціненною в підвищенні бойової готовності наших військових. Разом до перемоги", - резюмували в Генштабі.

Нагадаємо, близько двох місяців тому стало відомо, що британські інструктори навчають українських військовослужбовців долати смуги перешкод. Зокрема, військові тренували силу та витривалість.

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