Британия учит украинских военных преодолевать полосы препятствий, - Генштаб

В Великобритании украинских военных под руководством британских инструкторов учат преодолевать полосы препятствий. В частности, тренируют силу и выносливость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

"Военные преодолевали около двух десятков препятствий разной сложности: окоп с условным противником, задымленные траншеи, водные препятствия, передвижение по опасной местности, включая лес, болото, инженерные заграждения, выполнение упражнений стрельб после физических нагрузок и другие препятствия", - отметили в Генштабе.

Кроме того, во время движения украинских военных ожидали ловушки, а именно:

взрывные устройства;

постоянная стрельба над головой;

подрыв мин и растяжек;

крик и шум;

имитированы тяжелые ранения на протяжении всей полосы.

Испытания имеют цель научить военных быстрому передвижению, прыжкам в глубину, переползанию, спрыгиванию и так далее. Эти меры направлены на развитие физических качеств, воспитание психологической стойкости, уверенности в своих силах, решительности и выдержке.

"Инструкторы и инструкторки Великобритании максимально моделируют ситуации, которые могут возникнуть на передовой, помогая военным адаптироваться к войне и получить более адекватную реакцию на сложную обстановку", - резюмировали в Генштабе.