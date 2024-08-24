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Британия учит украинских военных преодолевать полосы препятствий, - Генштаб

Суббота 24 августа 2024 03:23
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Британия учит украинских военных преодолевать полосы препятствий, - Генштаб Фото: украинский военный преодолевает полосу препятствий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Эдуард Ткач

В Великобритании украинских военных под руководством британских инструкторов учат преодолевать полосы препятствий. В частности, тренируют силу и выносливость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

"Военные преодолевали около двух десятков препятствий разной сложности: окоп с условным противником, задымленные траншеи, водные препятствия, передвижение по опасной местности, включая лес, болото, инженерные заграждения, выполнение упражнений стрельб после физических нагрузок и другие препятствия", - отметили в Генштабе.

Кроме того, во время движения украинских военных ожидали ловушки, а именно:

  • взрывные устройства;
  • постоянная стрельба над головой;
  • подрыв мин и растяжек;
  • крик и шум;
  • имитированы тяжелые ранения на протяжении всей полосы.

Испытания имеют цель научить военных быстрому передвижению, прыжкам в глубину, переползанию, спрыгиванию и так далее. Эти меры направлены на развитие физических качеств, воспитание психологической стойкости, уверенности в своих силах, решительности и выдержке.

"Инструкторы и инструкторки Великобритании максимально моделируют ситуации, которые могут возникнуть на передовой, помогая военным адаптироваться к войне и получить более адекватную реакцию на сложную обстановку", - резюмировали в Генштабе.

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