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Британские вертолеты Chinook научат сбрасывать дроны на врага

08:18 28.06.2026 Вс
3 мин
Во сколько раз возрастет смертоносность легендарных вертолетов?
aimg Филипп Бойко
Британские вертолеты Chinook научат сбрасывать дроны на врага Фото: вертолет Chinook армии США (DVIDS)
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Британские военные превращают легендарные транспортные вертолеты Chinook в мощное оружие будущего. Теперь они будут запускать рои автономных беспилотников прямо в полете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Десятилетиями Chinook служил британской армии для перевозки солдат и техники. Теперь командование авиации решило изменить правила игры: часть тяжелых самолетов превратят в носителей беспилотных систем.

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Испытания уже продолжаются и военные демонстрируют, как автономные дроны разворачиваются с борта вертолета прямо во время выполнения миссии. Это может коренным образом изменить тактику использования двухроторных машин, ведь экипажи получат возможность поражать цели на большом расстоянии.

"Это сделает британские вертолетные силы легко в 10 раз более смертоносными ", - заявил бригадный Ник Инглиш, командир боевой группы 1-й авиационной бригады армии.

Как модернизируют британские Chinook

Планируется, что дроны будут лететь впереди основного вертолета. Их камеры видят враждебные цели на расстоянии 20 км.

Вот ключевые направления модернизации:

  • Запуск до 16 беспилотников из специальных труб.
  • Использование радиоэлектронной борьбы для глушения сигнала врага.
  • Вооружение больших дронов ракетами для атаки с воздуха.
  • Применение систем против теневого флота танкеров.

Проект получил название "Гнездо шершней", а полноценное развертывание флота вертолетов с беспилотниками ожидают в течение следующих 12-18 месяцев.

Параллельно армия реализует программу Nyx стоимостью 10 млн фунтов стерлингов. Она направлена на создание автономных дронов-напарников для новейших ударных вертолетов Apache.

К флоту авиации скоро прибавят 14 новых вертолетов увеличенной дальности. Стоимость заказа, оформленного в 2024 году, составляет 1,47 млрд фунтов стерлингов.

Технические характеристики новых бортов:

Разработчик: компания Boeing.
Дальность полета: в два раза больше стандартной модели.
Грузоподъемность: 10 000 кг груза.
Вместительность: до 55 военнослужащих.
Особенности: дозаправка в воздухе и работа в экстремальных условиях от Арктики до пустынь.

Военные планируют использовать Chinook в связке с ударными вертолетами Apache. Теперь транспортная машина не просто подвозит боеприпасы, а координирует атаку.

На вопрос, готов ли Chinook к бою с дронами в случае войны на следующий год, генерал ответил утвердительно. По его словам, армия способна сделать это уже сегодня, хотя процесс пока может выглядеть немного неуклюже. Основные усилия сосредоточены на создании безопасной нормативной базы для управления беспилотниками с борта.

А что украинский ОПК?

Украина разработала уникальный морской дрон для охоты на российские самолеты Морской беспилотник-тримаран SIRENA. Комплекс оснащен мощными радиоэлектронными средствами борьбы и ракетами для поражения российской авиации.

А в Киеве показали новейшее украинское оружие - от ударных дронов до САУ. Также в Украине создали дрон-перехватчик с "максималкой" более 450 км/ч. Он получил название Dancer 4.5.0.

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