Джонсона можуть відправити у відставку наступного тижня

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/mfarussia)

У британському парламенті планують провести голосування за недовіру прем'єру

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наступного тижня може залишити свою посаду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що Джонсона можуть усунути з посади прем'єра внаслідок успішного голосування у парламенті.

"Опозиційні депутати намагаються об'єднати зусилля, щоб звільнити його з посади з метою забезпечення чергового відтермінування Brexit", - пише виданння.

Також відзначається, що у випадку успішного голосування про недовіру Джонсону на посаді прем'єра на перший час його замінить лідер партії Лейбористів Джеремі Корбін.

Раніше повідомлялося, що щодо прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, якого підозрюють у тому, що він зловживав службовим становищем, займаючи посаду мера Лондона в 2008-2016 роках, можуть почати розслідування.

РБК-Україна писало, що генеральний прокурор Великобританії Джеффрі Кокс заявив, що уряд буде просити відстрочку виходу зі складу Європейського союзу (Brexit), якщо не вдасться укласти угоду до 19 жовтня.