Джонсон найближчим часом представить ЄС пропозиції щодо нової угоди про Brexit

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Нові пропозиції Лондон надасть Брюссель вже у найближчі вихідні

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв найближчим часом представити Європейському союзу пропозицію щодо нового договору про вихід Британії з складу спільноти - так званого Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, нові пропозиції Лондон надасть Брюссель вже у найближчі вихідні.

"Ми надамо дуже гарну пропозицію", - заявив прем'єр.

Раніше журналісти повідомляли про задум британського прем'єра винести центри для розмитнення товарів за межі кордону між Ірландією і Північною Ірландією. А для продуктів харчування і сільськогосподарських виробів планувалося залишити безмитний режим.

Повідомлення про такі плани викликали різку критику з боку уряду Ірландії. Втім, Джонсон заперечує наявність таких планів, назвавши повідомлення ЗМІ "не зовсім правильними".

Так само Джонсон запевнив, що переговори з Брюсселем знаходяться на вирішальній стадії". Прем'єр наполягає на тому, щоб з угоди про вихід Великобританії зі складу ЄС викреслити пункт про так званому "запасний варіант" (backstop англійською. - ред.), який передбачає тимчасовий особливий режим переміщення товарів через кордон між Ірландією і Північною Ірландією після Brexit.

В іншому випадку Джонсон пригрозив виходом Британії зі складу ЄС 31 жовтня без відповідної угоди. Однак сам прем'єр визнав, що такий варіант розвитку подій зашкодить економіці і інших сфер життя Великобританії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Великобританія і ЄС продовжують переговори про Brexit. ЄС зажадав, щоб Британія висунула письмові пропозиції про те, як забезпечити безперешкодний потік товарів через ірландську кордон без дорогих і тривалих перевірок, як тільки Північна Ірландія покине блок разом з іншою частиною Великобританії.