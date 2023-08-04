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Британская разведка пояснила использование Россией дронов для ударов по портам на Дунае

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Украина, Пятница 04 августа 2023 09:10
Британская разведка пояснила использование Россией дронов для ударов по портам на Дунае Фото: Россия наносит удары в 200 метрах от границ НАТО (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия использует иранские "Шахеды" для ударов по портам Украины на Дунае вблизи границ НАТО. Они несут меньший риск эскалации, чем крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, за последние две недели Россия нанесла несколько ударов по украинским портам на реке Дунай с использованием иранских беспилотников.

"Весьма вероятно, что она пытается заставить международное судоходство прекратить торговлю через порты", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, дроны наносили удары по целям всего в 200 метрах от румынской границы, что свидетельствует о том, что Россия развила склонность к риску для нанесения ударов вблизи территории НАТО.

Существует реальная возможность того, что Россия использует дроны для нанесения ударов по этому району, полагая, что несут меньше рисков эскалации, чем крылатые ракеты. "Россия, вероятно, считает их достаточно точными, и у них гораздо меньшие боеголовки, чем у крылатых ракет",- отмечают в Минобороны Британии.

Удары по Измаилу

Напомним, в ночь на 2 августа Россия атаковала порт Измаил на Дунае иранскими дронами, разрушив элеватор и речной порт. Всего за ночь повредили около 40 тысяч тонн зерна.

Российские дроны во время атаки на Измаил 2 августа, залетели на территорию Румынии. Министерство национальной обороны Румынии решительно осудило атаку России на Измаил, который находится вблизи румынской границы, и заявили, что и усиливают контроль границы НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия запустила по территориям Украины за период полномасштабного вторжения по меньшей мере 1961 "Шахед".

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