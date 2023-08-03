Румыния усилила контроль границы НАТО после российской атаки на порт в Измаиле

Министерство национальной обороны Румынии решительно осудило атаку России на украинский порт Измаил на Дунае, который находится вблизи румынской границы. В ведомстве заявили, что из-за российской атаки усиливают контроль границы НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Point.

"Министерство обороны решительно осуждает вооруженную агрессию РФ против Украины и продолжение необоснованных и незаконных нападений на гражданские районы и объекты критической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Румыния "применяет меры повышенной бдительности, установленные в соответствии с национальными и союзническими планами".

В частности, румынские правоохранители теперь будут осуществлять постоянный мониторинг земли, моря и воздушного пространства. Помимо этого власти сотрудничают со структурами НАТО для усиления обороны на всем восточном фланге и сдерживания любой агрессии против союзной территории.

Атака на Измаил

2 августа ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Под их ударом, в частности, находился юг Одесской области.

Россияне били по Измаилу, где находится речной порт. Там поврежден морской вокзал и инфраструктура "Украинского Дунайского пароходства", ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае.

Всего за ночь российские террористы повредили около 40 тысяч тонн зерна. Более детально об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.