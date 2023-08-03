Зеленский: Россия запустила по Украине по меньшей мере 1961 "Шахед"

Россия запустила по территориям Украины за период полномасштабного вторжения по меньшей мере 1961 г. "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

По его словам, значительное количество вражеских беспилотников удалось сбить силам ПВО.

"К сожалению, не все. Мы работаем, чтобы сбивать больше: чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО", - сказал Зеленский.

Президент поручил послам Украины усиленно работать над увеличением систем ПВО в Украине.

"Все должны работать на победу, на защиту жизни и людей и защиту нашей прекрасной Украины! Мы обязательно победим", - подчеркнул он.

Кроме этого, он поблагодарил воинов Измаильского пограничного отряда, которые вместе с морскими подразделениями противодействуют российским атакам "Шахедами".

Атака на Измаил

Напомним, 2 августа ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Под их ударом, в частности, находился юг Одесской области.

Враг бил по Измаилу, где находится речной порт. Там поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае.

Всего за ночь россияне повредили около 40 тысяч тонн зерна.

Более подробно об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

В то же время, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что российская атака на порт в Измаиле является военным преступлением.

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