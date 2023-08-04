Британська розвідка пояснила використання Росією дронів для ударів по портах на Дунаї

Росія використовує іранські "Шахеди" для ударів по портах України на Дунаї поблизу кордонів НАТО. Вони несуть менший ризик ескалації, ніж крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, за останні два тижні Росія завдала кількох ударів по українських портах на річці Дунай з використанням іранських безпілотників.

"Вельми ймовірно, що вона намагається змусити міжнародне судноплавство припинити торгівлю через порти", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, дрони завдавали ударів по цілях всього за 200 метрів від румунського кордону, що свідчить про те, що Росія розвинула схильність до ризику для завдання ударів поблизу території НАТО.

Існує реальна можливість того, що Росія використовує дрони для завдання ударів по цьому району, вважаючи, що несуть менше ризиків ескалації, ніж крилаті ракети. "Росія, ймовірно, вважає їх досить точними, і у них набагато менші боєголовки, ніж у крилатих ракет", - зазначають у Міноборони Британії.

Удари по Ізмаїлу

Нагадаємо, в ніч проти 2 серпня Росія атакувала порт Ізмаїл на Дунаї іранськими дронами, зруйнувавши елеватор і річковий порт. Загалом за ніч пошкодили близько 40 тисяч тонн зерна.

Російські дрони під час атаки на Ізмаїл 2 серпня залетіли на територію Румунії.Міністерство національної оборони Румунії рішуче засудило атаку Росії на Ізмаїл, який знаходиться поблизу румунського кордону, і заявили, що посилюють контроль кордону НАТО.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія запустила територіями України за період повномасштабного вторгнення щонайменше 1961 року "Шахед".