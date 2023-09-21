RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка пояснила низкий моральный дух и неспособность россиян наступать

Фото: Российская армия не может наступать из-за низкого морального духа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Отсутствие ротации мобилизованных в российской армии снижает их моральный дух. Неподготовленные части не способны к наступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, сегодня, 21 сентября исполняется годовщина объявления президентом России Владимиром Путиным о "частичной мобилизации" 2022 года, в ходе которой около 300 тысяч российских резервистов были призваны на службу в Украину.

При этом 15 сентября председатель комитета Госдумы РФ по обороне, бывший генерал Андрей Картаполов подтвердил, что мобилизованный личный состав обязан нести службу на время "специальной военной операции". Он также сказал, что ротация личного состава за пределы оперативной зоны во время службы невозможна, признав таким образом суровую реальность фронте.

По данным британской разведки, отсутствие регулярной ротации частей является одним из наиболее важных факторов, способствующих низкому моральному духу россиян и неспособности российской армии проводить подготовку более высокого уровня после вторжения.

"Отсутствие такой подготовки, скорее всего, усугубляет трудности России в проведении успешных сложных наступательных операций", - отмечают в Минобороны Британии.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, российская армия в первый месяц после вторжения в феврале 2022 года захватила значительную часть территории Украины. Оккупанты были вынуждены уйти с севера Украины в марте-апреле. В сентябре ВСУ освободили часть Харьковской, а в ноябре - часть Херсонской области.

Ка заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марка Милли, на сегодня Украина уже освободила 54% захваченных земель. Он также подчеркнул, что Украина и в дальнейшем продолжает освобождать свои территории.

В начале июня ВСУ начали контрнаступление на юге Украины и за это время освободили около десяти населенных пунктов и 260 кв. м. территории.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныМобилизация в Украине