Британская разведка пояснила низкий моральный дух и неспособность россиян наступать

Как отмечается в сводке, сегодня, 21 сентября исполняется годовщина объявления президентом России Владимиром Путиным о "частичной мобилизации" 2022 года, в ходе которой около 300 тысяч российских резервистов были призваны на службу в Украину.

При этом 15 сентября председатель комитета Госдумы РФ по обороне, бывший генерал Андрей Картаполов подтвердил, что мобилизованный личный состав обязан нести службу на время "специальной военной операции". Он также сказал, что ротация личного состава за пределы оперативной зоны во время службы невозможна, признав таким образом суровую реальность фронте.

По данным британской разведки, отсутствие регулярной ротации частей является одним из наиболее важных факторов, способствующих низкому моральному духу россиян и неспособности российской армии проводить подготовку более высокого уровня после вторжения.

"Отсутствие такой подготовки, скорее всего, усугубляет трудности России в проведении успешных сложных наступательных операций", - отмечают в Минобороны Британии.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, российская армия в первый месяц после вторжения в феврале 2022 года захватила значительную часть территории Украины. Оккупанты были вынуждены уйти с севера Украины в марте-апреле. В сентябре ВСУ освободили часть Харьковской, а в ноябре - часть Херсонской области.

Ка заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марка Милли, на сегодня Украина уже освободила 54% захваченных земель. Он также подчеркнул, что Украина и в дальнейшем продолжает освобождать свои территории.

В начале июня ВСУ начали контрнаступление на юге Украины и за это время освободили около десяти населенных пунктов и 260 кв. м. территории.