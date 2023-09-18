Инициатива полностью за Украиной: Подоляк обосновал успешность контрнаступления

Контрнаступление Украины против российских сил идет успешно. ВСУ прорвали первую линию фронта, и Владимир Путин говорит только об обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка CNN .

"Инициатива полностью за Украиной", - сказал Подоляк.

Подоляк назвал прорыв первой линии обороны России причиной оптимизма в борьбе Украины с военной силой, которую, "все боялись" до того, как Москва начала полномасштабное вторжение.

"Даже российские официальные лица, такие как Путин, говорят, что они отражают наступательные операции Украины. Они не говорят о своем контрнаступлении, они говорят только об оборонительной войне России", - сказа он.

Подоляк добавил, что Украина готовится бороться за освобождение Крыма, который оккупирован Россией в 2014 году.

Он заявил, что Украина нуждается в большей поддержке с воздуха со стороны своих западных партнеров, особенно истребителей F-16, ракетах большой дальности для нанесения ударов вглубь территорий, контролируемых Россией, и боеприпасах.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Силы обороны Украины с начала наступления на основном направлении, южном, уже освободили 260 кв. км территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он знает, где ВСУ намерены мощно прорвать оборону, однако не может делиться этой информацией со СМИ.

Как заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, первая оборонная линия на важнейшем южном направлении уже местами прорвана. Это означает, что операцию по разрыву сухопутного коридора между Россией и Крымом может завершить еще до наступления зимы.