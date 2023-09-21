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Британська розвідка пояснила низький моральний дух та нездатність росіян наступати

Фото: Російська армія не може наступати через низький моральний дух (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Відсутність ротації мобілізованих у російській армії знижує їхній моральний дух. Непідготовлені частини неспроможні до наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, сьогодні, 21 вересня, виповнюється річниця оголошення президентом Росії Володимиром Путіним про "часткову мобілізацію" 2022 року, в ході якої близько 300 тисяч російських резервістів були призвані на службу в Україну.

При цьому 15 вересня голова комітету Держдуми РФ з оборони колишній генерал Андрій Картаполов підтвердив, що мобілізований особовий склад зобов'язаний нести службу на час "спеціальної військової операції". Він також сказав, що ротація особового складу за межі оперативної зони під час служби неможлива, визнавши таким чином сувору реальність на фронті.

За даними британської розвідки, відсутність регулярної ротації частин одна із найважливіших чинників, сприяють низькому моральному духу росіян і нездатності російської армії проводити підготовку вищого рівня після вторгнення.

"Відсутність такої підготовки, швидше за все, посилює труднощі Росії у проведенні успішних складних наступальних операцій", - зазначають у Міноборони Британії.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, російська армія першого місяця після вторгнення в лютому 2022 року захопила значну частину території України. Окупанти були змушені піти з півночі України у березні-квітні. У вересні ЗСУ звільнили частину Харківської, а у листопаді – частину Херсонської області.

Як заявив начальник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марка Міллі, на сьогодні Україна вже звільнила 54% захоплених земель. Він також наголосив, що Україна і надалі продовжує звільняти свої території.

На початку червня ЗСУ розпочали контрнаступ на півдні України і за цей час звільнили близько десяти населених пунктів та 260 кв. м території.

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