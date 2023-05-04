Российские топливные склады очень уязвимы для беспилотников, - британская разведка

Склады топлива на оккупированной территории Украине и в приграничных районах России остаются особенно уязвимыми для атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 3 мая вспыхнул пожар на российском складе ГСМ в поселке Волна на материковой части России в Керченском проливе, недалеко от Крымского моста. Он мог быть вызван ударом беспилотника, что соответствует схеме повреждения российских складов топлива с начала года.

По данным британской разведки, разрушение сети хранения и распределения топлива, скорее всего, заставит Россию внести коррективы в операции по дозаправке вооруженных сил, чтобы смягчить удары по ним.

"Изменения могут представлять собой развертывание дополнительных мер защиты на объектах хранения топлива, как например, в Туаспе, или использование инфраструктуры в менее опасных регионах", - отмечают в Минобороны Британии.