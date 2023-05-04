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Российские топливные склады очень уязвимы для беспилотников, - британская разведка

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Украина, Четверг 04 мая 2023 09:04
Российские топливные склады очень уязвимы для беспилотников, - британская разведка Фото: российские нефтебазы и НПЗ - легкая мишень для беспилотников (daily.dialog.ua/)
Автор: Александр Белоус

Склады топлива на оккупированной территории Украине и в приграничных районах России остаются особенно уязвимыми для атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 3 мая вспыхнул пожар на российском складе ГСМ в поселке Волна на материковой части России в Керченском проливе, недалеко от Крымского моста. Он мог быть вызван ударом беспилотника, что соответствует схеме повреждения российских складов топлива с начала года.

По данным британской разведки, разрушение сети хранения и распределения топлива, скорее всего, заставит Россию внести коррективы в операции по дозаправке вооруженных сил, чтобы смягчить удары по ним.

"Изменения могут представлять собой развертывание дополнительных мер защиты на объектах хранения топлива, как например, в Туаспе, или использование инфраструктуры в менее опасных регионах", - отмечают в Минобороны Британии.

Как сообщало РБК-Украина, в последние дни участились случаи пожаров на российских складах топлива и НПЗ. Только за утро 4 мая "бавовна" случилась Новошахтинском НПЗ в Ростовской области и Ильском НПЗ в Краснодарском крае.

Напомним, 3 мая в российском поселке Волна (Краснодарский край) на нефтебазе произошел пожар. Этот населенный пункт находится недалеко от Крымского моста.

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