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Оккупанты почти использовали запас артиллерийских боеприпасов из складов центральной части РФ, - Генштаб

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Четверг 09 марта 2023 08:05
Оккупанты почти использовали запас артиллерийских боеприпасов из складов центральной части РФ, - Генштаб Фото: Оккупанты почти использовали запас артиллерийских боеприпасов из составов центральной части РФ (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские захватчики уже почти использовали весь запас артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах центральной части РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В настоящее время наблюдается перемещение на временно оккупированную часть Украины боеприпасов уже со складов, размещенных в других регионах государства-террориста.

Это значительно увеличивает сроки доставки. Также фиксируется неудовлетворительное состояние и качество новых боеприпасных партий в связи с ненадлежащим хранением и нарушением правил и норм обслуживания. Около 50% из них имеют видимые признаки повреждения ржавчиной.

"В условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющимся неудовлетворительным состоянием боеприпасов следует ожидать их дефицита в артиллерийских подразделениях армии РФ в течение ближайших 2-3 месяцев", - пояснили в Генштабе ВСУ.

Напомним, россиянам не удалось окружить Бахмут, но они усугубляют наступления к северу от города. Также враг активизировал свои атаки в районе Марьинки.

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