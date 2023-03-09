Оккупанты почти использовали запас артиллерийских боеприпасов из складов центральной части РФ, - Генштаб

Российские захватчики уже почти использовали весь запас артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах центральной части РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

В настоящее время наблюдается перемещение на временно оккупированную часть Украины боеприпасов уже со складов, размещенных в других регионах государства-террориста.

Это значительно увеличивает сроки доставки. Также фиксируется неудовлетворительное состояние и качество новых боеприпасных партий в связи с ненадлежащим хранением и нарушением правил и норм обслуживания. Около 50% из них имеют видимые признаки повреждения ржавчиной.

"В условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющимся неудовлетворительным состоянием боеприпасов следует ожидать их дефицита в артиллерийских подразделениях армии РФ в течение ближайших 2-3 месяцев", - пояснили в Генштабе ВСУ.