Британская разведка показала актуальную карту боев в Украине: что происходит на фронтах

Оккупанты пытаются продвинуться в центр Бахмута, однако украинские военные стойко держат оборону.

Российские захватчики также продолжают наступательные действия на западе Донецкой области. В частности, они пытаются наступать на Угледар, но успеха не достигают.

К тому же, оккупанты совершают ограниченные атаки вдоль линии Сватово-Кременная. В то же время, украинские силы отбивать постоянные атаки на Белогоровку.

Россияне также продолжают обстреливать Херсонскую и Запорожскую область. Однако никаких продвижений по этим направлениям не зафиксировано.

Напомним, министр обороны Алексей Резников сообщал, что Украина готовится к весеннему контрнаступлению, которое может начаться в апреле-мае. Для этого нужна тяжелая техника и подготовленные резервы.

Между тем, в разведке отметили, что россияне уже потеряли в Украине лучшие подразделения своей армии.

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