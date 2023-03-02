Британская разведка оценила влияние погоды на оборону Бахмута

Тяжелую бронетехнику в районе Бахмута будет сложно использовать до конца марта. Потепление затруднит передвижение по земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, украинские силы продолжают оборону Бахмута в Донецкой области. При этом повышение температуры привело к грязи на местности, "известной на украинском языке как "бездоріжжя", что ограничивает передвижение по пересеченной местности".

По данным британской разведки, дневная температура почвы повысилась и в настоящее время в основном выше нуля. Как и в середине февраля 2023 года, ночные заморозки и дневные повышения температуры остаются вероятными до следующей недели.

Прогнозируемые более теплые, чем в среднем, условия на оставшуюся часть зимы и весну приведут к дальнейшему ухудшению условий передвижения по пересеченной местности. При этом условия будут в худшем состоянии к концу марта после окончательного потепления.

Это добавит дополнительных проблем в наземные операции и затруднит передвижение более тяжелой бронетехники, особенно по пересеченной местности в районе Бахмута, отмечают в Минобороны Британии.