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Семь танков и 750 оккупантов. Потери РФ в Украине за сутки

Украина, Понедельник 27 ноября 2023 08:12
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Семь танков и 750 оккупантов. Потери РФ в Украине за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 27 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 27 ноября, составили 750 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 325580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков и 11 автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 325 580 (+750) человек ликвидировано;
  • танков - 5520 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10 282 (+3) ед.;
  • артиллерийских систем - 7875 (+1) ед.;
  • РСЗО - 907 ед.;
  • средства ПВО - 597 ед.;
  • самолетов - 323 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5905 (+4) ед.;
  • крылатые ракеты - 1565 ед.;
  • корабли/катера - 22 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10 299 (+11) ед.;
  • специальная техника - 1113 ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновений. В частности, как пишут в Институте изучения войны, российские силы жалуются на уязвимость российских наземных линий связи (GLOC) на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне постоянных жалоб о слабых возможностях России на этих позициях.

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