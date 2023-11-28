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Британская разведка подтвердила небольшое продвижение российских войск у Авдеевки

Украина, Вторник 28 ноября 2023 13:27
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Британская разведка подтвердила небольшое продвижение российских войск у Авдеевки Фото: российские войска продолжают наступление у Авдеевки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В последние дни российские войска добились небольшого продвижения на северном направлении "клещей" в рамках попытки окружить город Авдеевку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с начала октября 2023 года российские войска продвинули линию фронта в этом районе на 2 км.

По данным британской разведки, хотя это и скромное продвижение, оно, вероятно, представляет собой одно из самих больших достижений России с весны 2023 года. Оно стоило участвующим подразделениям тысяч жертв.

Эта операция постепенно приближает российские войска к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские войска сохраняют одну из своих основных оборонительных позиций, говорится в сообщении.

"Хотя Авдеевка стала выступом или выступом на украинской линии фронта, Украина продолжает контролировать коридор шириной около 7 км, через который она продолжает снабжать город", - отмечают Минобороны Британии.

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Авдеевка Российская Федерация
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