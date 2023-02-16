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Британская разведка оценила угрозу для Украины со стороны военной авиации России

Фото: российская авиация не способна выполнять свою основную роль в войне (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Количество российских боевых самолетов, задействованных в войне против Украины, за последнее время не изменилось. Количество боевых вылетов увеличилось за последнюю неделю после нескольких недель более низкой активности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, активность в воздухе в настоящее время примерно соответствует среднесуточной норме, наблюдаемой с лета 2022 года.

По данным британской разведки, в целом российская авиация по-прежнему значительно отстает и сдерживается сохраняющейся высокой угрозой со стороны украинской ПВО и рассредоточенным базированием из-за угрозы ударов по российским аэродромам.

"Российские боевые самолеты действуют почти исключительно над удерживаемой Россией территорией, что не позволяет им эффективно выполнять свою ключевую ударную роль", - отмечается в сообщении.

При этом по всей России Воздушно-космические силы РФ вероятно, сохранили практически нетронутым парк из примерно 1500 боевых самолетов с экипажем, несмотря на потерю более 130 единиц с начала вторжения.

"Однако маловероятно, что ВКС в настоящее время готовятся к резкому расширению воздушной кампании, поскольку в нынешних условиях боя они, вероятно, понесли бы неприемлемые потери самолетов", - считают Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, Россия использует свои новейшие истребители для запуска ракет по Украине за тысячи километров от границы. В Москве боятся направлять их ближе к линии фронта.

Ранее британская разведка назвала причины потерь российской авиации в войне с Украиной.

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