Британская разведка назвала причины потерь российской авиации в войне с Украиной

В последние месяцы количество боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной значительно сократилось. Сейчас российские самолеты совершают десятки вылетов в день по сравнению с максимумом в 300 в день в марте 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается сводке, к настоящему времени Россия потеряла в ходе конфликта более 60 самолетов, включая, еще один истребитель-бомбардировщик Су-24М FENCER и штурмовик Су-25 FROGFOOT на прошлой неделе.

По данным британской разведки, сокращение самолето-вылетов является результатом сохраняющейся высокой угрозы со стороны украинской ПВО, ограничений летного времени российских самолетов и ухудшения погоды.

"Поскольку российская тактика наземных атак в значительной степени зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские ВВС, вероятно, будут продолжать проводить мало операций по наземным атакам из-за плохой зимней погоды", - считают в Минобороны Британии.