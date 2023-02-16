Британська розвідка оцінила загрозу для України з боку військової авіації Росії

Як зазначається у зведенні, активність у повітрі нині приблизно відповідає середньодобовій нормі, що спостерігається з літа 2022 року.

За даними британської розвідки, в цілому російська авіація, як і раніше, значно відстає і стримується високою загрозою з боку української ППО, що зберігається, і розосередженим базуванням через загрозу ударів по російських аеродромах.

"Російські бойові літаки діють майже виключно над територією, що утримується Росією, що не дозволяє їм ефективно виконувати свою ключову ударну роль", - наголошується в повідомленні.

При цьому по всій Росії Повітряно-космічні сили РФ, ймовірно, зберегли практично недоторканим парк з приблизно 1500 бойових літаків з екіпажем, незважаючи на втрату понад 130 одиниць з початку вторгнення.

"Однак малоймовірно, що ПКС нині готуються до різкого розширення повітряної кампанії, оскільки за нинішніх умов бою вони, ймовірно, зазнали б неприйнятних втрат літаків", - вважають Міноборони Британії.