UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британська розвідка оцінила загрозу для України з боку військової авіації Росії

Фото: російська авіація не здатна виконувати свою основну роль у війні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кількість російських бойових літаків, задіяних у війні проти України, останнім часом не змінилася. Кількість бойових вильотів збільшилася за останній тиждень після кількох тижнів нижчої активності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, активність у повітрі нині приблизно відповідає середньодобовій нормі, що спостерігається з літа 2022 року.

За даними британської розвідки, в цілому російська авіація, як і раніше, значно відстає і стримується високою загрозою з боку української ППО, що зберігається, і розосередженим базуванням через загрозу ударів по російських аеродромах.

"Російські бойові літаки діють майже виключно над територією, що утримується Росією, що не дозволяє їм ефективно виконувати свою ключову ударну роль", - наголошується в повідомленні.

При цьому по всій Росії Повітряно-космічні сили РФ, ймовірно, зберегли практично недоторканим парк з приблизно 1500 бойових літаків з екіпажем, незважаючи на втрату понад 130 одиниць з початку вторгнення.

"Однак малоймовірно, що ПКС нині готуються до різкого розширення повітряної кампанії, оскільки за нинішніх умов бою вони, ймовірно, зазнали б неприйнятних втрат літаків", - вважають Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія використовує свої новітні винищувачі для запуску ракет Україною за тисячі кілометрів від кордону. У Москві бояться спрямовувати їх ближче до лінії фронту.

Раніше британська розвідка назвала причини втрат російської авіації у війні з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України