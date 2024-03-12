Британская разведка оценила важность удара по российскому самолету А-50 в Таганроге

Атака дронов по ангару в Таганроге, где находился самолет А-50, свидетельствует, что украинские операции могут достигать стратегически важных целей даже в хорошо защищенных объектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 9 марта украинские военные атаковали дронами территорию ремонтного комплекса в Таганроге Ростовской области, Россия. На таганрогской площадке производятся, модернизируются, обслуживаются и ремонтируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) ВВС России А-50У.

По данным британской разведки, эта площадка имеет более широкое стратегическое значение для России, поскольку также обслуживает стратегические бомбардировщики дальнего действия, транспортные самолеты и является испытательным центром для самолетов ДРЛО и управления следующего поколения - А-100. Постоянное присутствие активной противовоздушной обороны вокруг этого объекта свидетельствует о его важности.

"Потеря А-50У, скорее всего, значительно ухудшит ситуационную осведомленность операций России", - отмечаются в сообщении.

На изображениях ущерба, причиненного атакой, которые были распространены в интернете, видны повреждения двух больших зданий, принадлежащих парку А-50У, которые, скорее всего, использовались для укрытия самолетов во время периодов капитального ремонта, говорится в сводке разведки.

"Спустя две недели после потери второго самолета флот А-50У, скорее всего, по-прежнему не сможет совершать полеты для поддержки операций в Украине. Эта атака демонстрирует, что украинские операции по-прежнему могут достигать стратегически важных целей на территории России, даже если считается, что такие объекты защищены, будь то в воздухе или на земле", - отмечают в Минобороны Британии.

Ликвидация А-50

Напомним, 14 января ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50.

После этого 23 февраля над Азовским морем был сбит еще один А-50. В разведке сообщил, что А-50У - новая модернизированная версия самолета, а его стоимость составляет около 350 млн долларов.

Кроме того, 9 марта дроны атаковали авиазавод в Таганроге, повредив ангар с самолетом А-50.

По данным источников РБК-Украина, в арсенале у россиян осталось 5 исправных А-50 и А-50У, которые могут выполнять задачи. Но после того, как поразили второй А-50, они больше не летают вблизи Украины.

Больше о том, в чем заключается уникальность А-50 - в материале РБК-Украина.